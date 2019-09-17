Şortlu kadına minibüste saldıran Ercan Kızılateş davasında karar açıklandı

Sol'un haberine göre; bugün görülen duruşma sonucunda, sanık Ercan Kızılateş hakkında, Sağlam’a "edepsiz ve hayasız" dediği için 5 ay ceza verilmesi kararlaştırıldı. Kızıltaş'ın önceki dosyasıyla birlikte toplam 45 ay ceza almış oldu.

Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızıltaş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

Asena Melisa Sağlam ise, dava sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalete ve beni hiç yalnız bırakmayan Avukatlarıma, aileme, sizlere teşekkür ediyorum. Hakkında açılan bütün davalar sonuçlandı. Toplamda 4 yıla yakın ceza aldı. 2 seneye yakın ceza evinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Adalete ve beni hiç yalnız bırakmayan Avukatlarıma, aileme, sizlere teşekkür ediyorum.

Hakkında açılan bütün davalar sonuçlandı. Toplamda 4 yıla yakın ceza aldı. 2 seneye yakın ceza evinde kalacak. pic.twitter.com/1JHoJli8Sa — Asena Melisa Sağlam (@masenasaglam) September 17, 2019

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik’te üniversite öğrencisi Melisa Sağlam’ın 14 Haziran 2017 günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde ramazanda şort giydiği için saldırıya uğramıştı.

Saldırganın ifadesinde şunları söylemişti: "Niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. 'Bayan arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış' dedim. Bayan bunun üzerine 'Sen de o zaman bakma arkadaşım' dedi. 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim.