'O son fotoğrafın failidir!'

Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) Başkanı Ahmet Tatar, kumpas davaların savcısı olan Mehmet Murat Yönder’in, yalnızca “FETÖ üyeliğinden” yargılanarak 12 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Tatar, “Bu sözde savcı, Türkan Saylan’ın gece yarısı evi aranırken hâlâ gözümüzün önünden gitmeyen son fotoğrafının failidir. Bu kumpas kararlarına imza atan sözde savcıların hepsi Türk aydınlarının, Türk subaylarının ve hukukun katilleridir. Gerçek suçlarından yargılanmıyorlar. Vatana ihanetten yargılanmalılar. Asıl beklentimiz işledikleri suçların hesabını vermeleri” dedi. Kumpas mağduru subaylar ve aileleri de Yönder’e verilen cezaya isyan etti.

İsyan etti...

FETÖ’nün “Amirallere Suikast” kumpası ile yargılandığı sırada intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabayi ve KUMPASDER Başkanı Ahmet Tatar, kumpas davalar olan Ergenekon, Balyoz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi soruşturmalarda özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay üyesi Mehmet Murat Yönder’in yalnızca “FETÖ üyeliğinden” yargılanarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Yönder’in “kumpas kararlarına” imza atan ve kararları uygulayan onlarca savcı ve hâkim gibi yalnızca “örgüt üyeliğinden” ceza aldığına isyan eden Tatar, “Bizim için yeni bir şey yok” dedi.

'Birinci dereceden sorumlu'

Yönder’in kumpas davaların kurgulanmasında, sahte iddianamelerin hazırlanmasında birinci derecede sorumluluğu olan savcılardan birisi olduğunun altını çizen Tatar, “Zekeriya Öz’ün liderliğinde olan savcı grubunun altındaki ‘sözde savcılardan’ bir tanesiydi. Bir kez daha görüyoruz ki Yargıtay 9. Daire, bu savcıyı da sadece örgüt suçuyla yargılayıp, sadece örgüt suçundan ceza vermiş durumda. Bir örgüt elemanı olarak ne yaptı, ne etti, kimlerin canını yaktı, bunların hiçbirine bakılmadı” dedi.

'Gereğinin yapılmasını bekliyoruz'

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), o dönemin yaklaşık 50 Fethullahçı savcı ve hâkimlerin yargılamasının özel olarak yapılması kararını aldığını anımsatan Tatar, “Kararın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Sene bitiyor. Bu konuda maalesef henüz bir yargı safhasına gelinmiş değil. Şubat ayında alınan kararın gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

‘Vatana ihanetten yargılanmalılar’

Fethullahçı hâkim ve savcıların, hukuku kendilerine düşman olarak gördükleri yurtsever subaylar ve bilim insanları üzerinde bir silah olarak kullanan “caniler” olduklarını belirten Tatar, “Esas suçları da budur. Yönder de, Süleyman Pehlivan gibi önce kumpas davalarda rol alıp daha sonra da ‘ödüllendirilerek’ koruma şemsiyesi altına alındı ve Yargıtay’a seçildi. Bunlar, örgütün özel olarak üstüne titrediği adamlar. Bizim yakınlarımızın, dostlarımızın ya da bu ülkenin yurtsever insanlarının kanına girmiş, onların yıllarını çalmış olmalarının ötesinde bir durum ise bu adamların hukukun katilleri olmalarıdır. Bizim gözümüzde bu vatana ihanet suçudur. Bu suçtan yargılanmalarını istiyor ve bekliyoruz” dedi.

'İronik olmamış mı?'

Kumpas davalarından yargılanan subayların aileleri de, “Mehmet Murat Yönder’e sadece 12 yıl ceza vermişler. Kumpaslara kurban giden yakınlarımıza 3 kere ağırlaştırılmış müebbet, 34 yıl 8 ay cezalar verilirken, 12 yıl biraz ironik olmamış mı” sözleriyle cezaya isyan etti.