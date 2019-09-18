8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak

Geçen nisan ayında meydana gelen olayda, Suriye vatandaşı Hayat H. (29) ile annesi Sabah H. (61), evlerinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmış halde ölü olarak bulundu. Cinayetin ardından Khaled J. (21) olay günü ve koca Ali H. (28) ise bir gün sonra Adana üzerinden Suriye’ye kaçmak isterken gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



“TELAŞLANDIĞIM İÇİN KAÇMAYA BAŞLADIM”

İki zanlı hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam eden sanıklardan Ali H., daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni darp ettiler. O yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum” dedi.



“CİNAYETLERLE İLGİM YOKTUR”

Diğer tutuklu sanık Khaled J. ise, “Ali, akşam saatlerinde beni arayarak, bira ve sigara alıp evlerine gitmemi istedi. Evine girmemle birlikte arkamızdan polisler geldi. Ali kaçmaya başladı. Beni iki polis yakaladı. Cinayetler ile ilgim yok” diye konuştu.

Ayrıca Khaled J., 8 yaşındaki M.H.’nin bir dahaki mahkemeye zorla getirilmesiyle ilgili, “M.H. cinayetleri Ali’nin işlediğini biliyor. Ali kendi ifadesinde ellerinden yaralandığını itiraf etmişti” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, o gün evde bulunan 8 yaşındaki M.H.’nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.