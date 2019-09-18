İBB’den Okçular Vakfı’na 1.2 milyonluk yardım!

İBB'nin AKP döneminde bazı dernek ve vakıflar için yaptığı tartışmalı harcamalar, İBB tarafından hazırlanan “STK Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018” ile kalem kalem ortaya çıkmıştı. Bu rapora göre İBB; STK’lar, okullar ve spor salonları için toplam 847 milyon 592 bin 858 TL harcamıştı. Rapordaki verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde olduğu Okçular Vakfı'na toplam 16.6 milyon TL'lik destekte bulunulmuştu. Vakfa 5 milyon liralık spor malzemesi ve GSM hizmeti, 4.7 milyon liralık personel desteği, 4.4 milyon liralık proje nakdi yardımı, 1.1 milyon liralık bakım onarım tadilat, 540.5 bin liralık tefrişat, 471.2 bin liralık ulaşım, 342.4 bin liralık yeme içme desteği verilmişti. Kamuoyunca uzun süre tartışılan bu harcamalara Okçular Vakfı, “Okçular Vakfı’na bugüne kadar İBB’den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir” açıklaması yaptı.

DERNEKTEN MİLYONLUK YARDIM TALEBİ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre ortaya çıkan belge, Okçular Vakfı'na Spor Kulübü Derneği aracılığı ile 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin harcamalarında kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin lira yardım yapıldığını ortaya koyuyor. Resmi yazışmalara göre yardım talebi Okçular Vakfı ‘nın Spor Kulübü Derneği'nden geliyor ve dayanağını da dernek ile İBB arasında 26 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol oluşturuyor. Yardım; dönemin AKP'li İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile genel sekreter yardımcısı Mevlüt Bulut'un uygun görüşü ve eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın oluru ile gerçekleştiriliyor. Yapılan yardımın yazışmaları 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce şubat ayının sonu ve mart ayının ilk günlerinde tamamlanıyor. Yardımın kapsadığı 6 aylık dönem de 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinden günler sona 30 Haziran'da doluyor.

YENİ ŞAMPİYONLAR BULMAK ÜZERE…

Ortaya çıkan belge Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği'nin 24 Ocak 2019 tarihli başvurusuna ilişkin. Bu başvuru doğrultusunda İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından İBB Başkanlığı'na 6 Mart 2019 tarihli “Okçular Vakfı Spor Kulübüne Yardım” konulu bir yazı gönderiliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala gerçekleştirilen yazışmada, “Yaklaşık 550 yıl önce inşa edilen Okçular ve Atıcılar Tekkesi, İBB marifetiyle aslına uygun şekilde inşa edilerek Türk sporunun hizmetine sunulmuştur. Uluslararası müsabakaların da gerçekleştirileceği şekilde yapılan Okçular ve Atıcılar Tekkesi kanalıyla başta geleneksel ve modern okçuluk eğitimleri verilerek, geleneksel okçuluk ve atıcılık sporu mirasımınız yeni nesillere aktarımıyla birlikte olimpik spor branşlarından biri olan modern okçuluk eğitimleri ile geleceğin yeni yeteneklerini ve şampiyonlarını bulup yetiştirmek üzere 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek hizmetlere karşılık yapılan harcamaların tekamülüne müteakip 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği arasında 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan protokolün amir hükümleri doğrultusunda ekteki dosyada belirtilen faaliyetlerdeki harcamalarla kullanılmak üzere 1.200.000,00 TL (Bir milyon iki yüz bin Türk Lirası) yardım yapılması hususunu tensiplerinize arz ederim” deniliyor.

Talep, dönemin İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve genel sekreter yardımcısı Mevlüt Bulut'un uygun görüşü, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın oluru ile işleme konuluyor.