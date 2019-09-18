CHP’li belediye başkanına İYİ Parti'li başkan yardımcısı

Demokratik ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını Menemen’de hakim kılmak isteyen ve bütün icraatlarında bu düsturla hareket eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yine farkını ortaya koyarak İyi Parti’li bir Başkan Yardımcısı ile çalışma kararı aldı.

Toplumsal uzlaşmayı güçlendirmek amacıyla, ortak paydaları ön plana çıkararak bu kararı alan Başkan Serdar Aksoy, “Farklı kimliklerden, farklı geleneklerden gelen siyasilerin yan yana olabildiğini göstermek istiyoruz” dedi.

BAŞKAN AKSOY: "PARÇALAMA DEĞİL, BİRLEŞTİRME SİYASETİ YAPMAK GEREKİYOR”

Parçalama değil, birleştirme siyaseti yapmak gerektiğini belirten Başkan Aksoy, seçim süreci boyunca da büyük desteklerini gördüğü seçim ortağı İyi Parti’den bir Başkan Yardımcısı ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da her zaman dile getirdiği gibi toplumsal bir uzlaşma içinde olmalı, ortak paydalarımız etrafında bir araya gelerek çalışmalıyız. Bizim Menemen’deki ortak paydamız Menemenliye en iyi hizmeti vermek, Menemen’i gelişmiş, mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirmektir. Ülkemizin ve şehrimizin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

Yeni Başkan Yardımcısı Halil Akbulut’a başarılar dileyen Başkan Aksoy, iyi bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi.

"CUMHURİYETİN ÖZ DEĞERLERİ İLE İLGİLİ AYNI KAYGILARI TAŞIYORUZ”

Egemedyası'nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’nin vatan ve cumhuriyetin öz değerleri ile ilgili aynı kaygıları taşıdığına dikkat çeken yeni Başkan Yardımcısı Halil Akbulut, iki partinin birbirinden çok da farklı olmadığını söyledi.

Seçimi birlikte kazandıkları, birlikte yol yürüdükleri ve beraber aynı sıkıntılara göğüs gerdikleri Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un uygun görmesi ile Başkan Yardımcılığı görevine geldiğini belirten Halil Akbulut, mesleğinde 26 yılını doldurmuş, birçok projelere imza atmış bir inşaat mühendisi olarak bilgileri ile başkana elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Menemen Belediyesi’ni bir enkaz olarak devraldıklarını ve yapılacak çok iş olduğunu anlatan Akbulut, “Biz Serdar Başkan ile birlikte doğru işler yapılabileceğini, doğru projelerin hayata geçirilebileceğini göstermek için göreve geldik. Önemli olan 5 yıllık süreçte başarılı olmak ve sonraki seçimlerden de başarıyla çıkarak Başkanımız ile birlikte yol yürümek” dedi.