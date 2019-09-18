Metin Topuz davasında sıcak gelişme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Metin Topuz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden getirildi. Duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu ile yabancı basın mensupları da izledi. Daha önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrarlayan tutuklu sanık Metin Topuz savunmasında, “Hakkımda görüştüğüm ve suç isnadı yapılan kişilerin hepsi devlet tarafından atanan mevki, makam sahibi insanlardı. Bu görüşmeler savcılığın bilgisi olmadığı ve tamamen öngörüye dayalı şeylerdir” dedi.

Tercüman olarak görev yaptığını ve amirleri tarafından görevlendirme sonucu birçok etkinliğe katıldığını belirten Metin Topuz, ABD başkanlarının ziyaretinde ve üst düzey yetkililerin planlama aşamasında, güvenliğin sağlanmasında görevlendirilen amirlere tercüman olarak refakat ettiğini söyledi.

Topuz, tercümanlık görevlerine bakıldığında uyuşturucuyla ilgisi olmayan birimlerle irtibatı olduğunun yönündeki savcılık iddialarının doğru olmadığının ortaya çıkacağını iddia etti.

"İDDİALAR ASILSIZ"

İddianamede yer alan telefon kayıtlarında görüşme yaptığı 53 kişiyi hatırlamadığını, tanıdığı 47 kişiyle ilgili bildiği her şeyleri mahkeme heyetine aktardığını anlatan Topuz özetle şunları söyledi:

“Görüşme tarihlerin eskiliğine ve seyrekliğine bakıldığında 53 kişiyi hatırlamamam normaldir. Listeler gösteriyor ki kolluk kuvvetleriyle yaptığım, 209 kişiyle görüşme göz ardı edilmiştir. İddianamede benim sadece FETÖ mensuplarıyla görüşmelerim var gibi gösterildi. Eski polis müdürü Yakup Saygılı'nın tablet bilgisayarını unuttuğunu söyleyene kadar benim haberim yoktu. Havayolu yetkilileri uçakta tablet bilgisayar bulunamadığını söyledi. Ben seyahatte de bu bilgisayarı hiç görmedim. Hakkımdaki iddiaların asılsız olduğu dosyaya sunulan belgelerle anlaşılmıştır. Ben kendi halinde bir Türk vatandaşıyım. 1982 yılından itibaren namuslu bir şekilde konsoloslukta çalışıyorum. Tutukluluk cezalandırılmaya dönüşmüştür. Özgürlüğümü istiyorum.”

"TANIK DİNLENSİN"

Sanık avukatları duruşmalara gelmeyen tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi. Duruşma savcısı ise tanığın dinlenilmesini ve Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.