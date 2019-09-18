Kayıp kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu!

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, geçen cumartesi sabahı, kestane toplamak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, Biryan için arama çalışması başlattı. İlk 2 gün polis ve AFAD ekipleri, 2 kilometrelik alanı taradı.

Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmadan sonuç alınamadı. Arama çalışmaları kapsamında bu sabah Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Biryan'ın evinin çevresinde yeniden çalışma başlattı. Polis, evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda Sultan Biryan'ın cesedini buldu.

Biryan'ın cansız bedeninin üzerinin çalılar ile kapatıldığı tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Biryan'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Biryan'ın komşuları, "Sana bunu kim yaptı. Çok iyi bir kadındın" diyerek, göz yaşı döktü. Polis de çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, mahallelinin ifadelerine başvurdu.

EŞİ: GELİR DİYE BEKLEDİM

Sultan Biryan'ın eşi Murat Birya n(85) da eşinin, evden kestane toplamak için çıktığını anlatarak, "Namazını kılıp kestane toplamaya gitti. Geri gelmedi. Akşam komşunun düğününe gittim. Gelir diye düşündüm ama dönmedi. O günden bu yana arıyorduk" dedi.