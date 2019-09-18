Sütlüce’deki AKP İl Binası önünde eylem yapan Adli Mahkum Aileleri: Biz FETÖ’cü değiliz

Adli suçtan ceza alarak cezaevine girmiş mahkumların aileleri, önceki gün Sütlüce’deki AKP İstanbul İl binası önünde yaptıkları eylemin 3’üncü gününe girdi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından askeri okullarda çocukları öğrenci olan ailelerin de AKP İl binası önünde eylem yapmaya başlayınca “FETÖ’cü” olarak suçlandıklarını ve eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını belirttiler.

Yakını cezaevinde bulunan ve AKP önündeki eyleme katılan Ümit Arpa, “Bizim çocuklarımız adli suçlardan dolayı cezaevinde kalıyor. FETÖ’cü değiliz. Biz AKP İl binası önünde oturma eylemi yapacaktık, ardından eşit yasa talebinde bulunarak 1 Ekim’de eylemimizi sonlandırıp meclis açılınca Ankara’ya gidecektik. Fakat 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından askeri okullarda çocukları öğrenci olan aileler gelince biz eylemimizi durdurmak zorunda kaldık. Bizim o aileler ile bağlantımız yok” dedi.

“Benim çocuğum vatan haini değil” diyerek FETÖ’cü suçlamalarını kabul etmediklerini belirten Arzu Kılıç ise, “Biz AKP önünde yaptığımız eylemle baltalandık. Eylemimizi sona erdirdik. FETÖ’cü damgasını kabul etmiyoruz. Biz Adli mahkum aileleriyiz. Bizim FETÖ ve PKK ile bağlantımız yok. Yeni çıkacak yasanın eşit bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Bir anne olarak çok üzüyorum. Biz bu toprakların anneleriyiz. Biz eylemimizi yaptığımız günden beri sadece evlatlarımız için orada olduğumuzu belirttik. Bizim amacımız ‘cezaevindeki yakınlarımız’. FETÖ darbe girişiminin ardından askeri okulda okuyan çocukların aileleri, ‘anneleriz’ diyip yanımıza gelince biz de adli tutukluların aileleri sandık. Sosyal medyada yayılınca bizde FETÖ anneleri olarak anılınca kim olduklarını öğrendik. Çok üzgünüz. Biz bayrağımızı, milletimizi, topraklarımızı seviyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz” diye konuştu.