Şair Cevat Çapan’ın yeni kitabında ne var? Cumhuriyet Kitap yine dopdolu

Cumhuriyet Gazetesi ile her perşembe ücretsiz olarak verilen Cumhuriyet Kitap, Turgay Fişekçi yönetiminde 1544. sayısı ile yine dopdolu bir içeriğe sahip. Cumhuriyet Kitap’ın yeni sayısında kapak fotoğrafı ünlü şair Cevat Çapan’a ayrıldı. Çapan, “ÇAĞDAŞ YUNAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİ” isimli kitabında Yunan şiirini derinlemesine ele alıyor. Muzaffer Buyrukçu’nun yeni kitabı “DAR SOKAKLARDAKİ DUMAN” çıktı. Turgay Fişekçi, hem yeni kitabı hem de Buyrukçu’nun dilini anlattı. Şair ve araştırmacı kimliği ile tanıdığımız Mahmut Temizyürek’in son kitabı “AĞIT, ŞİİR, KADIN” raflardaki yerini aldı. Kitapta 1950’li yılların İstanbul’u farklı bir üslupla anlatılıyor. Cumhuriyet Kitap, her perşembe Cumhuriyet Gazetesi ile ücretsiz.