Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı

Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanan olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Mert D. dişini çektirmek için hastaneye geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, gence, dişini uyuşturmak için iğne yaptı. İddiaya göre, Mert D. dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi. Çıkan tartışma sırasında da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, diş hekimi Hamdi Gören’i sol koltuk altından bıçakladı. Sekreterin çığlıkları üzerine gelen güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mert D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Mert D.'nin, dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini belirterek, "Doktor, dişime 2 defa iğne yaptı; fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi belirttim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mert D., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan diş hekimi Hamdi Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.