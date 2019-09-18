İlber Ortaylı'dan zeytinlik tepkisi: Peşkeş çekmenin anlamı yok!

Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşisinin yapıldığı FBKM, 3-4 saat önceden doldu. Fethiye Belediyesi ekipleri, Kültür Merkezi önüne ve amfi alanına sandalyeler koyarak, Ortaylı’nın konuşmasını dev ekranla dışarıya aktardı. Konuşma alanına beraberinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP eski milletvekili Ceyhun İrgil, Dağcı-Yazar Nasuh Mahruki, Gazeteci Murat Ağırel ile birlikte gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, vatandaşları selamlayarak, konuşma alanına geçti.

Yoğun alkış ve ilgiyle karşılanan Ortaylı, “buraları boş bırakmayacağız, sürekli geleceğiz” diyerek sözlerine başladı. Öncelikle Alim Karaca’ya böyle bir etkinlikte, Fethiye halkıyla kendisini buluşturduğu için teşekkür etti.

Ülke turizmi ve tarımıyla ilgili tespitlerde bulunan Ortaylı, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Turizmden dolayı doğa aşırı derecede tahrip ediliyor. Buna karşın ciddi tedbirler almazsak, sade ve sadece belirli ellerde toplanan servetlere hizmet etmiş oluruz. Başka hiçbir şey olmaz. Turizm denilen olayı arazilerin aleyhine kullanamazsınız. Çünkü bu bölgedeki zirai kapasite dünyanın acil ihtiyacına yöneliktir. Ben talebe iken ortalama bir Amerikan kasabasında, çok cahil adamı söylemiyorum; ilkokul öğretmeninin evinde zeytinyağı denildiğinde, Amerikan ansiklopedisine bakıyorlardı. Eski Rus ansiklopedilerine zeytinyağı olarak baktığında diyor ki; zeytin dağındaki ağaçların yağıdır. Orası için zeytinyağı çok mümkün olmayan bir şey. Şimdi bunların hepsi (Amerika, Rusya) sabah akşam zeytinyağı içiyorlar. Zeytinyağlı yemekler yapıyorlar. Buna Çin bile dahil. Altın değerindeki zeytinlikleri ona buna peşkeş çekmenin hiçbir anlamı yok. Garip bir göç politikası var. Gelenler zeytincilik yapmak için değil, orayı değiştirip, hayvan otlatmak için geliyorlar. Zeytinyağı pahalı bir gıda. Arkadaşlar ev almaktansa; 1 dönüm, 5 dönüm, 50 dönüm zeytinlik alın. Vatanı ancak bununla kurtarırsınız”

Konuşmasının ardından Ortaylı’ya, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından çiçek, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından Atatürk silueti bulunan saat hediye edildi.