Nihal Olçok’tan Fettah Tamince tweeti

Nihal Olçok, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'nın 'Fettah Tamince' kararın

Olçok, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek "Ben söylediğimde düşman ilan edildim. Soruşturmayı yapan savcıyı görevden al ama onun soruşturmalarını ve davalarını iptal etme. Bu insanla alay etmektir. Hele FETÖ davaları tam bir rezalet. İşte şimdi teşekkür ederim. Olması gereken buydu" dedi.

Bakanlık, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Tamince hakkında verilen “takipsizlik” kararının kaldırılması için “kamu yararına bozma” istemişti. Bakanlığın talebinin kabul edilmesi halinde Tamince hakkında yürütülen soruşturma yeniden açılacak.