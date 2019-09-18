Yargı sistemine karşı adalet arayışı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın davası dün Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’de görüldü. Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da izlerken; Selahattin Demirtaş’ı avukatlar Prof. Dr. Başak Çalı, Dr. Kerem Altıparmak, Mahsuni Karaman, Benan Molu, Ramazan Demir ve Aygül Demirtaş savundu. Türkiye’yi ise Alman avukat Stefan Talmon temsil etti.

Demirtaş’ın avukatları yaptıkları savunmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebinin ardından üç aydan kısa bir süre içinde müvekkili hakkında 10 farklı şehirde fezlekeler hazırlandığını, 9 farklı savcının ise 96 saatlik bir süre içerisinde fezlekelerini Diyarbakır’a göndermelerinin akla uygun bir yolu olmadığını söyledi. Demirtaş’ın “terör örgütü kurmak ve yönetmekle” suçlandığına dikkat çekilen savunmada avukatlar, “Ne var ki bu suçlama, Demirtaş’a karşı hazırlanan 96 dosyanın hiçbirinde bulunmamaktadır. Ülkenin dört bir yanındaki pek çok savcı, geçmiş yıllara dönerek Demirtaş’ın yaptığı siyasi konuşmaların ve faaliyetlerin suç teşkil ettiği sonucuna varmıştır” ifadelerini kullandı. Avukatlar, Ahmet Şık ve Nedim Şener davalarında olduğu gibi tüm hukuki sorunların incelenmesini istedi.

‘FETÖ savcıları hazırladı’

Şubat 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında hazırlanan fezlekelerden dokuzunun FETÖ’ye üye olmak gibi ciddi bir suçla yargılanan savcılar tarafından hazırlandığını söyleyen avukatlar, “Görevlerine son verilmiş olan bu savcıların Demirtaş’ın dosyasına koyduğu sahte deliller ve yasadışı telefon kayıtları, dava dosyasında kalmıştır. Bu deliller, Demirtaş’ın tutuklanmasına gerekçe olarak da kullanılmıştır. AYM buna hiç dikkat etmemiştir” diye konuştu. Avukatlar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” sözlerinin de yargı üzerindeki etkisini göstermeye yeterli olduğunu söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının da örnek verildiği savunmada, “Muhalifleri terörle suçlamak geçer akçe haline gelmiştir. Demirtaş’ın yaşadıkları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da başına gelmiştir. CHP’nin İstanbul seçimlerini kazanmasından sonra, ‘terör propagandası’ suçlamasıyla cezalandırılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Türkiye’yi temsil eden Stefan Talmon’ın savunmasının ardından mahkeme sona erdi. AİHM kararını daha sonra açıklayacak.

Duruşmanın ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet basın açıklaması yaptı. Temelli, sürecin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başladığını belirterek “Özellikle dokunulmazlıkların kaldırıldığı süreçte başlayan bu büyük adaletsizlik vekil arkadaşlarımızın alıkonulmasına dönüşmüştür. Büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk söz konusudur. Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargıdan bahsetmek bugün için mümkün değildir. Talimatla hareket eden ve talimatla kararlar veren bir yargı sistemi Türkiye’de geçerli. Bugün tam da bu yargı sistemine karşı burada bir adalet arayışı sürüyor. Umuyorum bu adalet arayışı gecikmez”dedi.