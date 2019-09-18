Grup Yorum için çağrı

İHD üyeleri, “Devletin tüm birimlerinin yetkililerini hukuksuzluğa son vermeye çağırıyoruz. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuka saygılı kişi, örgüt ve siyasal partileri açlık grevinin sona ermesi ve baskıların bitirilmesi için sürece müdahil olmaya davet ediyoruz” diye seslendi.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, dün Taksim’deki dernek binasında düzenledikleri basın toplantısında 2 yıldır tutuklu olan Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek, Helin Bölek, Barış Yüksel ve Bahar Kurt’un çeşitli taleplerle başlattığı açlık grevinin 125. gününde olduğunu anımsatarak, Grup Yorum üyelerinin yetkililer tarafından talepleri karşılanmadığı ve hukuk dışı uygulamalarının devam ettiği takdirde süresiz açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. Grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Zeynep Ceren Boztoprak, “Buradan yetkililere ve kamuoyuna sesleniyoruz. Grup Yorum mensupları İbrahim Gökçek, Helin Bölek, Barış Yüksel ve Bahar Kurt açlık grevinin 125’inci günündedir. Talepleri, demokratik ve insan haklarına saygılı bir ülkede tartışma konusu bile yapılamayacak kadar açık ve haklıdır” dedi. Açlık grevlerinin 125’inci gününde, talepleri karşılayacak herhangi bir adım atılmadığını kaydeden Boztoprak, özetle şunları kaydetti;

“Dün (salı günü) Bahar Kurt ve Helin Bölek’in de yargılandığı davanın duruşmasında kaçma şüpheleri olduğu gerekçesiyle tahliye talepleri bir kez daha reddedildi.Türkiye, 12 Eylül faşist darbesinden sonra ifade özgürlüğünü hiçe saymayı, ifade özgürlüğünün bütün tezahürlerini suçmuş gibi göstermeyi olağan bir iş sayan bir hukuk anlayışı geliştirmiştir. Bu anlayış, Grup Yorum’u her dönemde hedef haline getirmiş, yasak, baskı, gözaltı ve tutuklamalarla bu müzik grubunu susturmak istemiştir. Devletin tüm birimlerinin yetkililerini hukuksuzluğa son vermeye çağırıyoruz. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuka saygılı kişi, örgüt ve siyasal partileri açlık grevinin sona ermesi ve baskıların bitirilmesi için sürece müdahil olmaya davet ediyoruz.”