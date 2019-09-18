‘7 mermi yiyen gazi sayılmıyor’

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, 19 Eylül Gaziler Günü’nde, terörle mücadele operasyonlarında yaralanan fakat bir organını kaybetmediği ve “yüzde 40 iş göremez” raporu alamadığı için gazi sayılmayan 20 bin kişinin mücadelesinin sürdüğünü anımsattı. Polat, “Teröristten 7 mermi yiyen asker, gazi sayılmıyor... 15 Temmuz’da kolu çizilene ‘gazilik’ unvanı verildi. Vatanı için vurulanlar arasında ayrım yapılıyor” dedi.

Dernek Başkanı Polat, 19 Eylül Gaziler Günü’nde, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan yaklaşık 20 bin kişi adına Cumhuriyet’e konuştu. Vatani görevini yaptığı sırada, terörle mücadele operasyonlarında yaralanan fakat bir organını kaybetmediği ve “yüzde 40 iş göremez” raporu alamadığı için gazi sayılmayan yaklaşık 20 bin kişinin isyanının yıllardır devam ettiğini dile getiren Polat, “Genelkurmay’dan bize, ‘TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uymadığınızdan gazi sayılamıyorsunuz’ diye cevap veriliyor. Bizleri metre ile santim santim ölçüyorlar, yeteri kadar uzuv kaybı, fonksiyon kaybı ve kalıcı doku bozukluğu olmadığından gazi saymıyorlar” dedi.

Organ kaybı olmadığı için gazi sayılmadıklarını, ancak vücutlarındaki bomba parçaları ve mermiler nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını da belirten Polat, “Bizler vatan için vurulduk ama çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlayamıyoruz. Öldüğümde ay-yıldızlı bayrağımla defnedilmek benim hakkım ama bunu belgeleyemiyorum” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananların, yaralanma oranlarına bakılmaksızın “gazilik” hakları verildiğine dikkat çeken Polat, “Doğu ve Güneydoğu’da yaralanan binlerce asker ve polis gazi sayılmıyor. Teröristten 7 mermi yiyen Melikşah Aktaş neden gazi sayılmıyor? İnönü Stadyumu’ndaki bombalı eylemde yaralanan polisler neden gazi sayılmıyor? 15 Temmuz’da ‘kolu çizilen’ gazi sayıldı, İzmir’de tokat yiyen imam gazi sayıldı. Vatanı için vurulanlar arasında ayrım yapılıyor” sözleriyle isyan etti.

Polat, “İngiltere’de savaşta ölen atların bile heykeli dikilirken, ülkemizde vatan için yaralanan bizlere sahip çıkılmıyor. Yaralandığımız komutanlık yazısı ile belgeleniyor, Milli Savunma Bakanlığı nakdi tazminat ödüyor. Devleti tarafından unutulan ve bilmeden mağdur edilen bu vatan evlatlarına sahip çıkıp, yaralanma oranına bakılmaksızın gazilik hakları verilmeli” dedi. CHP ve MHP’nin, Meclis’te bugüne kadar çok sayıda araştırma önergesi ve yasa teklifi verdiğini belirten Polat, “19 Eylül Gaziler Günü’nde, artık birilerinin sesimizi duymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.