Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Ankara'daki YHT kazası soruşturmasında sona gelindi: 1 senedir bakanlık izni bekleniyor

Ankara'daki YHT kazası soruşturmasında sona gelindi: 1 senedir bakanlık izni bekleniyor Ankara'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturmada sona gelindi. Savcılık, soruşturma kapsamında, kazada ölen makinistler ile 5 Mart 2019'da ha…