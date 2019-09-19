Oturma eylemine katılan aile sayısı 43 oldu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Eyleme katılmak için Muş'tan gelen baba Halit Altun, yaptığı açıklamada, oğlu Muhsin'in, 4 yıl önce Malatya'da İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Altun, 4 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuşmak istediğini anlatarak, "Devletime, milletime, bayrağıma sadığım" dedi. Altun, "Burada oturma eylemini görünce katılmak istedim. HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar. Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını da götürseler, böyle bir sistem olduğunu düşünürüz. Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

O DA KIZI İÇİN ORADA

16 yaşında dağa kaçırılan kızı için Konya'dan gelerek eyleme katılan anne Yıldız Ballı, 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'tan 16 yaşındaki kızı Yasemin Ballı'nın sabah işe gittiğini, o tarihten itibaren evladından haber alamadığını söyledi. Ballı, 10 gün önce kızının 2018'de öldüğünü internetten öğrendiğini, ancak bu habere inanmadığını dile getirdi. "Kızım öldüyse eğer cesedini bana gönderin" ifadelerini kullanan Ballı, “Anlamıyorum neden bizim evlatlarımız gidiyor? Boy boy kendi evlatlarının fotoğrafını internetlere atıyorlar. Yurt dışında okuyorlar. Bizim evlatlarımız nerede?" diye konuştu.