Acılı baba, yargı kararına rağmen kavuşamadığı kızı için, Ukrayna’da günlerdir eylem yapıyor

Eski eşi tarafından kızı kaçırılan Aytaç Atasoy, yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Ukraynalı Olena Nehoda ile Aytaç Atasoy Ankara’da 2013 yılında evlendi. Bu evliliklerinden Amira Doğa Atasoy dünyaya geldi. Atasoy çiftinin mutlu bir evlilikleri vardı ancak Baba Atasoy, 2016’da eşiyle kızını Ukrayna’ya tatile gönderdi.

Ancak Ukraynalı Nehoda, bir daha Türkiye’ye dönmedi. Atasoy’un tüm çabaları sonuçsuz kalınca, en son kızını almak için dava açtı. Ukrayna Yargıtay’ı Amira’nın babaya teslim edilmesine karar verdi. Ancak anne-kız karardan sonra kayıplara karıştı. Bunun üzerine Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi. Notaya rağmen hâlâ kızına ulaşamayan Atasoy, Ukrayna Cumhurbaşkanlık Binası önünde oturma eylemine başladı.

Kızına kavuşmak için yıllardır hukuk mücadelesi veren Baba Aytaç Atasoy, son çare olarak Kiev’e gitti ve annesi Songül Atasoy ile Ukrayna Cumhurbaşkanlığı binası önünde ellerinde tuttukları Türk Bayrağı ile eyleme başladı. Kızı Amira’yı, Ukrayna yargısı Baba Atasoy’a verdi ancak Ukrayna polisi küçük kızı babasına teslim etmiyor. Acılı Baba Atasoy ise kızını almadan eylemini sürdürmekte kararlı.