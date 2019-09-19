AKP'li 2 vekil bedelli yapmaya gitti

TBMM’de bir ilk gerçekleşti. AKP’li 2 milletvekili, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için geçen hafta TSK emrine girdiler.

Milletvekilleri, 1 Ekim’deki TBMM’nin açılış töreninde asker oldukları için yer alamayacaklar.

Geçen hafta sessiz sedasız askere giden iki milletvekilinin ayrıntıları belli oldu. AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, geçen hafta Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı'na teslim oldular.

Her iki isim de aynı zamanda AKP'nin gençlik kollarında görevli. Büyükgümüş AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı, Özboyacı ise yardımcısı olarak görev yapıyordu. Milletvekillerinin, 2018'de çıkan ve 21 gün süreli 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı öğrenildi.

KAMPA YETİŞECEKLER

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP'li milletvekilleri, 1 Ekim'deki Meclis'in açılışına katılamayacaklar. Ancak 4-6 Ekim tarihinde Kızılcahamam'da yapılacak partinin istişare kampında yer alacaklar.