İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! 2 kişi ağır yaralı

İSTANBUL Havalimanı yolunda bir minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada 1’i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.