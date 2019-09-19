İzmir hak ettiği yerde değil

İzmir turizm çeşitliliği anlamında çok önemli değerlere sahip. Deniz, güneş ve kum gibi klasik değerlerin yanı sıra sağlık turizmi, termal turizm anlamında avantajlı bir bölgedeyiz. İzmir, sahip olduğu kültürel değerleri, doğal güzellikleri, ekolojik turizmi, yeme-içme kültürü, gastronomisi ve en önemlisi yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Müzeler, sanat galerileri, sergiler, ören yerleri ve tarihi yapıları İzmir’in zengin tarihi geçmişini günümüze taşıyor.

Bütün bunların yanında İzmir’in dünya ve Türkiye turizm pastasından aldığı pay her geçen sene azalıyor. Daha önce de söylediğimiz ve her fırsatta vurguladığımız gibi, sahip olduğu onca imkâna, değere ve öneme rağmen İzmir dış pazarlarda tanınmıyor, bilinmiyor. Özellikle yurtdışındaki fuarlarda bunu açıkça görüyoruz; İzmir iyi tanıtılmıyor.

Dış pazarda yeterince tanıtılmadığı için İzmir turizmi her geçen yıl kan kaybediyor. İzmir’e yeni kan, yeni soluk, bunun için de yönümüzü dış pazarlama çevirmemiz gerekiyor. Eğitim ve gelir seviyesi orta ve üzeri, çevreye duyarlı, marka bilinci yüksek, paket tatil turlarından çok özel ilgiye yönelik turizm çeşitlerini tercih eden gezginleri hedefleyen türlere yönelmek gerek.

Ülke turizminde ilklerin şehri İzmir turizmde hak ettiği yerde değil. 2018 yılında Antalya 13 milyona yakın yabancı ziyaretçi alırken, İzmir turizminin 12 aylık dönemde 1 milyon 21 bin 576’sı yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 683 bin 288 ziyaretçi ağırlamasını içimize sindiremiyoruz.

Ne yazık ki geçtiğimiz 15 yıl boyunca kentin öncelikli sektörleri arasında turizmi göremedik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle birlikte yıllardır ihmal edilen İzmir turizmindeki hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Yerel yönetimin sektörle işbirliğine yönelmesi, İzmir turizminin atağa kalkıp hak ettiği yere geleceğine dair umutlarımızı artırıyor.

Gerek iç pazar gerek dış pazarlar açısından İzmir turizminin yol alarak hak ettiği yere gelebilmesi için yapılması gerekenler var.

İzmir’in havayolu şirketlerinin aktarma merkezi olması gerekiyor. İzmir’e aktarmalı değil, direkt uçuşlar yapılmasını istiyoruz. Direkt uçuş olmaması nedeniyle kongre turizmini kaybettik. Sağlık turizmi vardı, onu da kaybediyoruz.

Turizm gelirlerinin neredeyse dörtte biri deniz turizminden geliyor. Son dönemde deniz turizminin popülerliği artıyor. Deniz turizminin en önemli unsurlarından biri marinalar. Doğal liman olan İzmir Körfezi bu açıdan son derece elverişli. Kent içinde bir marinaya büyük ihtiyaç var.

Bunca medeniyete ev sahipliği yapmış İzmir’de medeniyetler müzemiz yok. Dünya değişiyor, teknoloji destekli interaktif müzecilik almış başını gidiyor, ama bizim hâlâ bir müzemiz yok, o nedenle tarihi eserlerimiz depolarda duruyor.

Spor turizmi en önemli turizm türlerinden biri. Ama İzmir’de uluslararası uluslararası turnuvaların, şampiyonaların yapılabileceği, yabancı kulüpleri ağırlayacağımız bir stadımız hâlâ yok.

Tanıtım, tanıtım, tanıtım... Daha önce de belirttiğimiz gibi, İzmir yeterince tanınmıyor, tanıtılmıyor. Dış turizmden beklenen verimin alınabilmesi ve var olan büyük potansiyelin değerlendirilmesi için yurtdışı pazarlarda etkin tanıtım zorunlu. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Efesimiz, yukarıda Bergamamız birer cevher, onları mücevhere çeviremiyoruz.

Şehrin merkezinde kongre turizmine hizmet edecek bir merkezin yapımı son derece önemli. Öte yandan, İnciraltı’ndaki EXPO alanının planlanarak sağlık turizmine kazandırılmasını bekliyoruz.