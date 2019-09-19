‘İktidarın siyasi şovunun sonucu’

Bilecik’te yüksek hızlı tren (YHT) hattını kontrol eden kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, “Eskişehir - İstanbul hattı bitmeden açıldı. Sorun var. Tren bir eski hatta, bir yüksek hızlı tren hattına giriyor. Yamalı bohça gibi. Siyasi baskılar sonucu bu hat tamamlanmadan açıldı. Israrla vurguluyoruz: Siyasiler kurumdan elini çeksin, çeksin, çeksin!” dedi.

Ankara’dan yola çıkıp YHT hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, dün sabah Bilecik Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kılavuz trendeki makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu yaşamını yitirdi.

Cenazeler makinistlerin ailelerinin yaşadığı Eskişehir’e gönderildi. Vali Bilal Şentürk, “Lokomotifimiz maalesef sınırlarımız içinde, saatte 30 km ile gitmesi gereken yere biraz daha hızlı girip kontrolden çıkmış, raylardan çıkarak tünel girişinde duvara çarpmış. 200 metre kadar sürüklenmiş. Maalesef lokomotifte bulunan iki makinistimiz vefat etti” dedi.

Kara kutu incelenecek

Şentürk, lokomotifteki kara kutunun incelenmesi sonucu, olayın asıl nedeninin belirleneceğini dile getirdi. Hattın kapanması nedeniyle Ankara ve İstanbul istikametinden gelen hızlı tren yolcuları, Bozüyük ve Bilecik arasında otobüsler sevk edilerek ulaşım sağlandı. BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş da olay yerindeki arkadaşlarından sürekli bilgi aldıklarını söyledi. YHT hattında sabahları kılavuz tren ile kontrol yapıldığına işaret eden Bektaş, “Kılavuz lokomotif tünelin içinde raydan çıkıyor. Duvara çarpıyor. İki makinist arkadaşımız hayatını kaybetti” diye konuştu.

Kazanın kullanım hatasından mı, yoksa yoldaki teknik bir nedenden mi kaynaklandığını şu anda bilemediklerini kaydeden Bektaş da, “Eskişehir - İstanbul arasındaki bu hat 2014 yılında hizmete açıldı. Hat tam olarak bitmeden sefere açıldı. Açıldığı günden bu yana da tamamlanmış değil. Bu hat YHT hattı değil. Tren zaman zaman eski hatta, zaman zaman da YHT hattına giriyor. O yoldan çıkıp oraya giriyor, oradan çıkıp oraya giriyor. Garip bir durum var yani” dedi.

Hattın yüzde 45’i eski

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Bektaş, Eskişehir - İstanbul arasındaki hattın yüzde 45’inin eski hat olduğuna dikkat çekti. Sadece Ankara - Eskişehir arasının tamamlandığını kaydeden Bektaş, “Diğer taraf ise 2014 yılından bu yana böyle” dedi. Bektaş, iktidarın demiryollarını ulaşım ihtiyacı olarak değil de “siyasi şov” unsuru olarak gördüğünü söyledi. “Aralık 2018’de Ankara’da yaşanan kazanın tek nedeni de hattın 24 Haziran seçimlerinden önce açılmasıdır” diyen Bektaş, şöyle devam etti:

Bektaş, Eskişehir ile İstanbul arasındaki hatta altyapı sorunu olduğunu söyledi.

Ne zaman bitirileceği konusunda da bir tarih verilmediğini dile getiren Bektaş, “Ankara-Eskişehir arası YHT hattı. Eskişehir çıkışından Bozüyük’e kadar yine YHT hattı. Bozüyük Bilecik arası eski hat. Bilecik’ten sonra Geyve’ye kadar YHT hattı. Geyve - Arifiye arası eski hat. Arifiye’den Köseköy’e kadar YHT hattı. Köseköy’den Haydarpaşa’ya kadar ise eski hat. Yamalı bohça gibi. Israrla söylemek istiyorum: Siyasiler bu kurumdan elini çeksin, çeksin, çeksin! Demiryollarını demiryolculara bıraksın” diye konuştu.