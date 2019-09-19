Bir ailenin isyanı

Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan avukat Nadide Özdemir, 20 Haziran’dan beri tutuklu. Henüz iddianamesi yazılmayan ve Silivri’de tutuklu bulunan Özdemir’in annesi Yurdagül Özdemir, “Benim çocuğum ne yaptı? Onu savunma bunu savunma, kimi savunacak” dedi. Baba Ahmet Özdemir ise, “O gün o büroda olmasaydı şu an dışarıda olacaktı. Hakkında tek soruşturma veya gizli tanık ifadesi yok” dedi.

Haklarında arama kararı bulunan iki avukatın büronun üst katında bulunması sebebiyle gözaltına alınan avukat Nadide Özdemir, 25 Haziran’da İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nde verdiği ifadenin ardından “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.

‘Sadece avukatlık’

Annesi Yurdagül Özdemir, Orman Mühendisliği Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü’nde çalışırken emekli olduklarını dile getirerek, “Yıllarca devlete hizmet ettik. Hırsızlık yapmadık, kimseye dokunmadık. Kızım uzun süre iş aradı. Artık avukatları çok düşük ücrete çalıştırıyorlar. En son bir yıl önce Halkın Hukuk Bürosu’na işe girdi. Eylemlere katılmadı sadece avukatlık yaptı. Halkın Hukuk Bürosu madem tehlikeli bir yermiş neden büroyu açık bırakıyorlar. Onu savunma, bunu savunma kimi savunsun bu çocuklar” diye konuştu.

‘İddianame hazırlansın’

Baba Ahmet Özdemir, kızının gözaltına alındığı gün büroya bir dosya çalışmaya gittiğini belirterek “Kızımın tek yaptığı şey avukatlıktır. Avukatlık suçsa eğer sadece bu suçu işlemiştir. Kızım özelinde avukatlık mesleğine gözdağı veriliyor. Şimdiye kadar hakkında herhangi bir soruşturma yoktu. O gün büroya gitmeseydi tutuklanmayacaktı. Biz biran önce iddianamenin hazırlanması istiyoruz. Hakkında delil ve tanık ifadesi olmayan birisini neyle suçlayabilirler merak ediyoruz” dedi.