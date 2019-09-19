Arin bebek artık özgür

Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 26 aylık astım hastası bebeği Arin ile kalan Esma Yılmaz’ın infaz hâkimliğine yaptığı denetimli serbestlik başvurusu 24 ay sonra kabul edildi.

Annesi Esma Yılmaz’la birlikte henüz iki aylıkken cezaevine giren Arin bebek 24 ay sonra annesiyle birlikte cezaevinden bugün çıkacak. Yılmaz daha önce 3 defa infaz hâkimliğine denetimli serbestlik başvurusunda bulunmuş ve reddedilmişti. Yılmaz süreci Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. AYM henüz dosya ile ilgili karar vermedi.

Esma Yılmaz’ın avukatı Güler Kılıç Polat, müvekkilinin “örgüte yardım” suçunu işlediği iddiasıyla 4 yıl hapis cezası aldığını belirterek “Defalarca yaptığımız başvurularda ve hâlâ AYM’de olan dosyamızda; 0-6 yaş grubunda üstelik hasta çocuğu olan Esma Yılmaz’ın bir yıl önce tahliye edilmesi gerekiyordu. Denetimli serbestlik yasasına göre koşullu salıverilmesine 2 yıl süre kala yararlanır. Bir yıldır hukuka aykırı bir şekilde tutulan Esma Yılmaz koşullu salıverilmesine 1 yıl kala denetimli serbestlik şartı ile tahliye edilecek” diye konuştu.

‘Arin bizi tanımıyor’

Baba Mihdi Yılmaz ise zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Arin astım hastası olduğu için arada alıp ben doktora götürüp geri annesine veriyordum. Arin şuan 26 aylık ama beni ve kardeşlerini tanımıyor. Bana ‘abi’ diyor. 24 ay boyunca yaşadıklarımızı anlatmak gerçekten çok zor, yaşamak lazım. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Bizim Arin’in dışında 3 çocuğumuz daha var. En büyüğü 13 yaşında. 26 ay boyunca onlarda Arin’i bir hayal gibi sevdiler. Şu anda da Arin’i 10 gün erken aldım, yanımda. Ailesini tanımıyor, annesini istiyor. Bana abi diyor. Yarına nasıl kavuşacağız bilmiyorum. Çocuklar ‘yarın annemiz çıkacak’ diyerek bugün okula gitmediler. Çocuklarım yeniden doğmuş gibiler çok mutlular.”