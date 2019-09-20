Bodrum'da 20 bin kişi iş sahibi olacak

Bu kapsamda Bodrum’da bu eğitim-öğretim döneminde toplam 700 kursta yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim alması hedefleniyor. Kursların, örgün eğitimden yararlanamamış bireyler ve en önemlisi de kadınlar için büyük anlamı olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kadınların işgücüne ve üretime katılmasını sağlamak ve aile ekonomilerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için bu kursları çok önemsiyorum. Biz belediye olarak vatandaşlarımızı bu kurslarla buluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni protokolün ve eğitim döneminin herkese hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.