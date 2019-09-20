Pendik’teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında





İstanbul Pendik'te dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polise de ulaşan görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

Pendik Kurtköy'de çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar görmüştü.

VALİLİK : ŞÜPHELİNİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Orman yangınının çıkş anı görüntülerinden sonra İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir.

Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.