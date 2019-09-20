Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

Yüzlerce kişi, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kabalık dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası, ortalığı tekrar karıştırdı. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtabildi.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ TESPİT EDİLDİ

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan 11 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli ise aranıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği 11 yaşındaki erkek çocuğunun tacize uğradığı iddiası ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 19:00 sıralarında Emniyet Birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur."