Leyla’nın ailesi şikayetçi olmadı, avukat duruşmaya katılmadı

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane Köyü'nde kayboldu. Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde, su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alındı. Aydemir, 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA

Küçük kızın ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları'ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

AYDEMİR AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Leyla Aydemir'in ailesinin dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi

Tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, küçük kızın anne babasına şikayetçi olup olmadıkları sorulacak.

18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

MÜEBBET TALEBİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.