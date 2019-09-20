“Kimyasal” uyarısı yapılmıştı... Beklenen İstanbul yağmuru geldi, yurttaşlar aldırmadı

Uzmanlar bugün yağacak yağmur nedeniyle çeşitli uyarılarda bulunmuşlardı. İstanbul Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, Cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yer yüzüne ineceğini belirtti.

Açıklamaya rağmen bazı İstanbullu yurttaşlar “kimyasal” tehlikeye aldırış etmeden yağmur altında yürüdü. Şemsiye ile korunmaya çalışan da vardı ancak mega kentte ani bastıran yağmur birçok kişiyi ıslattı.

Marmara Bölgesi'nde bugün İstanbul, Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği kentte, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.