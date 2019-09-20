Doğan Holding yatırım bankası için BDDK'ya başvurdu

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.

Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, D Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluşuna ilişkin izin almak üzere bugün BDDK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulması planlanan D Yatırım Bankası AŞ'de, Doğan Holding'in kurucu ortak sıfatıyla 149 milyon 998 bin 636 TL tutarında sermaye payına sahip olacağı bildirildi.