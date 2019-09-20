Apartmanın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti! Davada yeni gelişme

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ve tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada 8 mağdur da hazır bulundu.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.