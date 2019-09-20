Cumartesi Anneleri’nden Güzel Ana mezarı başında anıldı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 20 Eylül 2017’de yaşamını yitiren Güzel Şahin, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve ailesi tarafından saat 13.00'da Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Saygı duruşuyla başlayan anmada ilk söz alan İHD İstanbul Şubesinin yönetiminden Leman Yurtsever, Güzel Ana'nın çocukları için mücadele ederken aslında herkes için alanlarda olduğunu vurgulayarak, "Her zaman her şeye rağmen alanlarda mücadeleden vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

Anmada yurtdışına çıkmak zorunda kalan çocukları adına da açıklama yapan kızı Meral Şahin, Güzel Ana'nın mücadelesini her zaman devam ettireceklerini belirterek anmaya katılanlara teşekkürlerini iletti.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ İLK İNSANLARDANDI"

Cumartesi annelerinden Hanım Tosun, "Güzel ana, İHD'ye her gittiğimde karşılaştığımız ilk insanlardandı. Cumartesi Anneleri icin buyük bir kayıp ama onun insan halkları mücadelesi devam ettireceğiz" derken Cumartesi Anneleri'nden Hanife Yıldız'da "Hiç ummazdım seninle buradan buluşmaya. Senin kadar olmasa da bu mücadeleyi devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.