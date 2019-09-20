AKP'de bir ilk: Görevdeyken istifa etti

Sultanbeyli AKP Gençlik kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP'deki eski milletvekili ve teşkilat mensupları istifalarına, aktif görevde olanlar da katılmaya başladı.

İstanbul Sultanbeyli AKP Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik istifasını “Gördüğüm lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum AK Parti Sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı görevimden ve AK Parti üyeliğimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımızla ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız” diye duyurdu.

ARTIK DAVUTOĞLU HOCA

Çelik, istifa gerekçesini açıklarken “Artık Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğiz'' dedi ve şu mesajları verdi:

“Bizler ismi bilinmeyenleriz. Bizler sayısal istatistiklerde sadece bir rakam olarak görünenleriz. Bizler her seçimde uyku yüzü bilmeyen yine de her seçimden sonra çalışmadı denilen metal yorgunu denilenleriz. Bizler Pendikli Yusuf kardeşimiz gibi nice kapılardan kovulan yine de aynı kapıya ilk günkü aşkla gidenleriz. Bugün de bize düşen hasbiliktir, bugün de bize düşen kapalı kapılar ardında konuşulanları meydanda haykırmaktır. Şimdi bize düşen yeniden yollara düşme vakti. Yeni bir heyecanla, hiç eskimeyen ideallerle yeni bir hal ile yeniden var olma vakti. Bugünden itibaren Ahmet Davutoğlu hocamız ile birlikte yürüyeceğimizi de herkese ilan ediyoruz.”

KONYA KARATAY’DAN DA İSTİFA HABERİ

AKP'nin Karatay teşkilatında görevde bulunan Yusuf Koyuncu da "AK Parti İlçe Başkanlığı'na" başlığıyla istifa mektubunu yayınladı. Koyuncu mektubunda şöyle dedi:

“2018 yılından itibaren Ak Parti Karatay İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeliği yaptığım partimden; Kuruluş ilkelerinden uzaklaşması, Doğu Perinçek ve Osman Öcalan'la aynı çizgide buluşmasından duyduğum rahatsızlık ve icra makamındaki bakanımızın Diyarbakır Hdp il binası önünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve partimizi düşürdüğü aciz durumu aklım ve vicdanımın kabul etmemesi neticesiyle çok sevdiğim Ak Partimden üzülerek istifa kararı almış bulunmaktayım.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.”