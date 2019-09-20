Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Ankara’da yargılandığı dosyadan tahliye edildikten sonra, hüküm giydiği cezadan tutuklu yattığı sürenin mahsup edilmesi talebi kabul edilen ve tahliye edilmesi beklenen eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili olarak başsavcılık yeni tutuklama talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları nedeniyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında videokonferans sistemi üzerinden şüpheli olarak ifadeleri alındı. Savcılık, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

TUTUKLAMA KARARI

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tutuklama kararıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile Hakların Demokratik Partisi MYK üyeleri ve eş başkanları tarafından sosyal medya üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığı basın yayın kuruluşlarına da yansımıştır. Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşımız yaralanmış, kamu binaları ve araçları yağmalanarak zarar görmüştü" denildi.

Soruşturmanın detaylarına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde meydana gelen olaylar nedeniyle sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yöneticileri ve partileri ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası üzerinden Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak (TCK 302), Nitelikli Kasten Adam Öldürme. Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs (TCK 82), Yağma (TCK 149), Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK 109). Mala Zarar Verme (TCK 151, 152), Kasten Yaralama (TCK 86), Hırsızlık (TCK 141. 142), İş Yeri ve Konut Dokunulmazlığını İhlal (TCK 116/1-2-4,119) suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Soruşturma konusu olan terör olaylarının 32 ilde gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma alanının genişliği, mağdur/müşteki ve şüpheli sayısının fazlalığına bağlı olarak delillerin toplanma işlemlerinin tamamlanması üzerine suç tarihi itibariyle HDP Eş Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasına müteakip tutuklanma talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20/09/2019 tarih 2019/1019 D.iş sayılı kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında mevcut diğer şüpheliler yönünden de soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

HDP'DEN AÇIKLAMA

Tutulama kararı sonrası HDP'den yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararının verilmesi evrensel hukuk ilkelerinin bir kez daha katledilmesidir. Demokratik siyasete yönelik komplolar devam etmektedir. Düşman hukuku uygulamalarına ve darbecilere asla teslim olmayacağız" denildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar vermişti. Bu karar üzerine Edirne İnfaz Hakimliği'ne denetimli serbestlik başvurusunda bulunan Demirtaş'ın avukatlarından Fırat Epözdemir, denetimli serbestlik başvurusu yapıldığı saatlerde Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan bir soruşturma nedeniyle Demirtaş hakkında yeniden bir tutuklama talebinde bulunulduğunu, bu kararın sonucunu beklediklerini belirtmişti.

TANRIKULU DUYURMUŞTU

Kararı duyuran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “#SelahattinDemirtaş ile ilgili önemli gelişme: 26. ACM mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi” dedi. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü, Twitter’dan etiketleyerek, “Sn. @abdulhamitgul Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir” dedi.

Sn. @abdulhamitgul,

Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur.

Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir. https://t.co/CX1YLVcKvt — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 20, 2019