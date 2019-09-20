Şule Çet davasında sanık avukatlarından bir skandal daha: Yayın yasağı istediler

Sanık avukatı, mahkemeden Şule Çet davasının 16 Ekim Çarşamba günü görülecek 4. duruşmasının kapalı görülmesini ve yayın yasağı getirilmesini istedi! @avumuryildirim @AvukatGebes @peln_soylu pic.twitter.com/o8WhgEXSTS — suleicinadalet (@suleicinadalet1) September 20, 2019

NE OLMUŞTU?

Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturma kapsamında daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çağatay A., ilk ifadesinde Şule Çet'in intihar ettiğini öne sürerek, "Kendisine engel olmaya çalıştım, atlarken tutmaya çalıştım ama başaramadım. Atlamasın diye tutuğum sırada parmaklarımda sıyrıklar oluştu" demişti. Diğer zanlı Berk A. ise "Olay sırasında başka bir odadaydım. Neler yaşandığını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından ceza istenmişti. Davanın ilk duruşması 6 Şubat 2019'da görülmüştü.

Ailesi ve arkadaşları Şule Çet'i öldürmekten sorumlu tutulan iki sanığın da ceza alması için mücadele ediyor.