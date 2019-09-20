İBB'den ayrılanlara devlet kapıları açılıyor!

Ekrem İmamoğlu’nun görevden aldığı İBB Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre'nin DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmasının ardından, bir atama haberi daha geldi. İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından istifa eden İBB genel sekreter yardımcılarından Ali Karaismailoğlu'nun da, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı’na atandığı ortaya çıktı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma, 17:39

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alarak resmen göreve başladığı 28 Haziran günü görevine başlamasının ardından İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

DHMİ'YE ATANDI

İmamoğlu'nun görevden aldığı İBB Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen de aynı kararname ile DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

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