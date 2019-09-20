Tutuklama talebinin ardından Demirtaş'tan ilk açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş'ın tahliye edilmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Savcılığı, Selahattin Demirtaş hakkında 6-7 Ekim olayları ile ilgili ayrı bir soruşturma başlatarak tutuklama kararı istedi. Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada bu suçlardan beraat etmişti.

Tutuklama kararının ardından Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ndan avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Twitter'dan dört tweet paylaşan Demirtaş, "Yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok" dedi. Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

1) Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform:

2) 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hanım zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hanım hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı.

3) Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok.

4) Biz iyiyiz, moralliyiz, haklıyız, suçsuzuz ve güçlüyüz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.

1) Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform: — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

2) 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

3) Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019