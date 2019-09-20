64 yaşındaki şahıs 'taciz' iddiasıyla gözaltına alındı

Bartın’ın Ömertepesi mevkisinde meydana gelen olayda M.U. isimli şahıs, iddiaya göre bir marketin önünde 16 yaşındaki lise öğrencisi L.K. ile oturduğu sırada yakınlık kurmaya çalıştı.

ÖĞRENCİNİN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Durumu fark eden market çalışanları yaşlı adam ile kızın fotoğrafını çekip, durumu emniyet güçlerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Mobil Okul Timleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı gözaltına aldı. Şahıs, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, haber verilen kızın ailesinin M.U'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.