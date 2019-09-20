CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü





Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nu hem seçimlerden sonra hem de kendisine yapılan saldırıdan sonra ziyaret etmek istediğini ifade ederek, Türkiye’de şartların artık değiştiğine işaret etti. Karamollaoğlu, “Umut ediyoruz, ülkemiz de bölgemiz de normalleşme havasına girer. Bu konular hakkında karşılıklı fikirlerimizi gündeme getirdik. Şu konuda bir ittifakımız var: Farklı fikirler barış içinde gündeme getirilme imkânı olursa, ülkede huzur olur” değerlendirmesini yaptı.

‘TEKRAR GÜNDEME GETİRİLMESİ DOĞRU DEĞİL’

Adalet Bakanlığı’nın Fetah Tamince’yle ilgili kararının sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Önceden bazı konular gündeme getiriliyor, açılıyor. Bunun gerekçelerini neye dayandırmak lazım. Beni en çok şaşırtan konulardan bir tanesi, geçmiş olsun dileklerimiz arasında o da vardı, CHP İstanbul İl Başkanı’yla ilgili 7 yıl geçtikten sonra dava açmak gündemi değiştirmeye yönelik bir çalışma gibi gözüküyor bana. Bu nedenle ben bu konuların tekrar tekrar gündeme getirilip, yeniden pişirilip servis edilmesini, üzerine yorum yapmayı doğru bulmuyorum” diye değerlendirdi.

‘DEVLETİN MÜLKİYETİNDE OLMALI’

Tank ve Palet Fabrikası konusunda yaşanan tartışma konusunda Karamollaoğlu, “Stratejik bir tesis. 25 yıllığına kiralık gibi bir düşünceyi izah ediyorlar. Siz şu anda böyle bir fabrikanın yönetimini bütünüyle başka bir firmaya verdiğiniz zaman, biz orayı kontrol ederiz gibi ifadeler yapılan işin mahiyetini değiştirmez. Zaten devlet bu tip noktalarda işletmeye önem veriyor. Özelleştirmeler geçmişte yapıldı, satıldıktan sonra yok oldu bunlar. Tank ve Palet stratejik bir tesis, devletin mülkiyetinde olması daha uygun olurdu. Özelleştirmeyi baştan beri doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

‘NEDEN DAVA AÇILMADI, AÇIKLANMALI’

CHP lideri Kılıçdaroğlu da iktidarın yargı düzenlemesi kapsamındaki af tartışmalarına ilişkin soruyu, “Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmak sağlıklı olmaz. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor. Gelir parlamentoya biz de kendi görüşümüzü ifade ederiz” dedi. Fettah Tamince ve FETÖ borsası tartışmalarının anımsatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, “FETÖ borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar Türkiye’de bir FETÖ borsasının kurulduğunu, parası olanların dışarı çıktığını, parası olmayan garibanların içeride kaldığını defalarca ifade ettiler. Hatta bu konuda cinayetin işlendiğini de biliyoruz. Bizim düşüncemiz şu: Adalet herkes için eşit davranılmayı da zorunlu kılıyor. Siz adaleti keyfi olarak, ‘Ali için, Veli için şöyle uygulansın’ diyemezsiniz. Fettah Tamince güçlü bir insan. Tuttuğu avukatlar Sayın Erdoğan’ın avukatları. Oradaki ilişkilerin çok iyi irdelenmesi lazım. Bu dava hangi gerekçeyle açılmadı? Hangi savcı, hakim? Bütün bu ayrıntıların kamuoyuna açıklanması lazım” diye konuştu.