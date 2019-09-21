'Yaşamak ve yaşatmak için' demişlerdi: Gelinin yakınları damadı öldürdü

Gaziantep'te, resmi nikahları kıyıldıktan sonra kız tarafının düğünden vazgeçtiği Eser Efsane (32) ve Damla Efsane (27) çifti birlikte kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi ile gelinin ailesi ikna olarak düğün yapılmasına izin verdi. Evlerinin önünde kına gecesi yapıldığı sırada gelinin isimleri henüz öğrenilemeyen babası ve kardeşlerinin bıçakla saldırdığı damat öldü, annesi Meryem Fidan ise ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane ile Damla Efsane görüşüp tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdi. Gelin ve damadın aileleri de anlaştı ve yaklaşık 3 ay önce nişan yapıldı. Daha sonra düğün tarihi kararlaştırıldı ve 2 ay önce de çift nikah masasına oturarak resmi olarak evlendi.

Gelin arabasına yazılan, "sevmek, sevilmek, yaşamak ve yaşatmak için" mesajı dikkati çekti.

ALIŞVERİŞTE DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

Çift düğün hazırlıkları yaparken, Damla'nın ailesi düğün alışverişi nedeni ile Eser'in ailesi ile tartışarak düğünden vazgeçti. Çift ise beraber Kahramanmaraş'a kaçtı. Her iki ailenin büyüklerinin araya girmesi ile Damla Efsane'nin ailesi düğün için izin verdi. Dün gece gelinin ailesinin yaşadığı evin önünde kına gecesi düzenlendi. Gecede gelinin isimleri henüz öğrenilemeyen babası bıçakla damat ile annesi Meryem Fidan'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan Eser ve annesini özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Eser Efsane boğazına aldığı bıçak darbesi nedeniyle doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden annesi Meryem Fidan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BİBER GAZI İLE UZAKLAŞTIRDILAR

Saldırıyı yapanların, olaya müdahale etmemeleri için çevredekileri biber gazı ile uzaklaştırdıkları öne sürüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINDA, BABA ARANIYOR

Soruşturmayı sürdüren polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren zanlıların gelinin akrabası olduğu, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen babanın ise hala arandığı bildirildi.