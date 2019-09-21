Neslican Tay paylaşımına tepki: Hesap vereceksin

Uzun süredir kanserle mücadele ettikten sonra dün vefat eden Neslican Tay hakkında sosyal medyada tepki çeken paylaşımı yapan kişinin kimliğinin belli olduğu öne sürüldü. Şule Çet davası avukatı Umur Yıldırım Tay hakkındaki paylaşımı yaptığını açıkladığı Neslihan S. hakkında yargıya başvuracağını açıkladı.

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalandığı için yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay’ın kurtarılamadığı dün yattığı hastaneden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haberin ardından sanatçılar ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi sosyal medyada taziye mesajları yayınladı. Ancak bir kullanıcının Tay hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

“@AkFeraset” kullanıcı adlı, “Nesl-i Han” isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor…”

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİN

Tepki çeken tweet’le ilgili olarak kamuoyunun gündemindeki Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım bir açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı araştırma sonucu söz konusu hesabın “Neslihan S.” adında biri tarafından kullanıldığını söyledi. Yıldırım, “Bu sözlerin hesabını yargı önünde vereceksin” dedi. Kısa süre içinde yeniden paylaşım yapan avukat Yıldırım, Neslihan S. için bu kez, “Sana şimdi hakaret etmeyeceğim. Ama yargılandığın mahkemede ceza alacağımı bile bile yüzüne tüküreceğim ve bundan zerre pişmanlık duymayacağım” diyerek tepkisini gösterdi.

PAYLAŞIMLARA DEVAM ETTİ

Hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında paylaşımlarına devam eden “@AkFeraset” hesabında atılan bir diğer tweet’te ise, “Neslican için toprağı bol olsun diyen ışıklar için uyu diyen. Toprağı bol olunca ne oluyor ki. Işıklar içinde olmak için teheccud kılması, yoksa öyle ışık filan olmaz söyleyeyim. Öldü ve bitti. Gerisini Allah bilir. Dinden uzak yaşayanların içinde Allah affetsin denir” dedi.

Bir diğer tweet ise şu şekilde:



"Mevzu #neslicantay olmaktan cok öte bir konuya geçtii...Ne kadar din düşmanı islamiyet düşmanı varsa hep birden agizdan saldiri peşindeler. Herkes tek tek döküyor aklındakini.. Çıplaklığın bu boyutta serrişte edildiği bir zamanda yapılan hakaretleri de normal görmek lazım."

NESLİHAN TAY'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Neslican Tay’ın cenazesi 21 Eylül Pazar günü Rize’de merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği; “Bacağım yok ama yaşam sevincim var!”, “Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki… Çok daha fazlasıyım!” sözleriyle tanındı ve o günden itibaren sosyal medyada büyük destek buldu.