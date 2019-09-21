Kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor: '25 yıldır böyle sıkıntı görmedim'



İzmit’te yaklaşık 1 haftadır devam eden kavanoz kapağı sıkıntısı esnafı da zor durumda bıraktı. Günde 150-200 kişinin kendilerine kapak sorduğunu söyleyen esnaf, çareyi kavanoz satmakta buldu. Kapak soran müşterilerine kavanozla birlikte sattıklarını söyleyen esnaf, sıkıntının bir an önce giderilmesini istiyor. Toptancılar ise kavanoz kapağı sıkıntısının sebze fiyatlarının düşmesi ile birlikte üretimi artıran konserve fabrikaları sebebiyle yaşandığını söyledi. Kapak üreticilerinin konserve fabrikalarına ürün yetiştirmek için piyasaya kapak vermediğini söyleyen toptancılar da durumdan şikayet etti.

“KONSERVE ÜRETİCİLERİ FİYAT DÜŞÜK OLUNCA ÜRETİMİ ARTIRDI”

Firmaların yoğun talebe karşı hazırlıksız yakalandığını söyleyen ambalaj toptancısı Cemal Yüksel, “Bu sene domatesin, salatalığın fiyatlarının çok düşmesi sebebiyle konserve fazla yapıldı. Bu yüzden de piyasada kapak bulunmaz oldu. Firmalar hazırlıksız yakalandı. Geçen sene firmaların elinde ürün kalınca bu yıl sipariş vermediler. Bu sene sebzenin fiyatının düşük olması sebebiyle piyasa hazırlıksız yakalandı. Konserve üreticileri de sebze fiyatı düşük olunca üretimi artırdı. Bu sefer kapak üreticileri konserve firmalarına kapak yetiştirmeye başlayınca piyasayı es geçti. O yüzden bir sıkıntı var” dedi.

'25 YILDIR BÖYLE BİR SIKINTI GÖRMEDİM'

Konserve kapağının karaborsaya düştüğünü söyleyen esnaf Bülent Çiftçi, “25 yıllık ticaret hayatımda böyle bir sıkıntı görmedim. Domatesin, sebzenin, meyvenin fiyatının düşmesinden dolayı piyasada gerçekten insanlar en büyük beklenti olarak kışlık hazırlığına girişti. Kışın sebze, meyve fiyatlarının yükselmesinden dolayı insanlar konserveye biraz fazla yöneldi. Geçen sene elimizde yaklaşık 50 koli kapak kaldı. Biz de geçen sene çok aldığımız için bu sene fazla yüklenmedik. Bu kadar talep olacağını tahmin etmemiştik. Bir de şu anda bir karaborsacılık başladı. Yani 25 kuruşa sattığımız bir konserve kapağının fiyatı 1 TL’ye kadar yükseldi. İnsanlara bunu anlatmak gerçekten bizim için çok zor oluyor. Sanki biz menfaat güdüyormuşuz, biz karaborsacılık yapıyormuşuz gibi algılanıyor. Gerçekten artık boynumuza ‘Mağazamızda kapak yoktur’ diye tabela asacağız.” diye konuştu.

'KAPAK BULAMAYINCA KAVANOZUYLA BİRLİKTE GETİRDİK'

Kapak bulamadıkları için kavanozuyla birlikte getirdiklerini söyleyen esnaf Murat Kurt, şöyle konuştu:

“İzmit’te kapak sıkıntısı var. Sadece İzmit’te değil, Türkiye genelinde bu sıkıntı var. O yüzden biz de kavanozuyla birlikte kapak getirdik. Sadece kapak olmadığı için beraber satıyoruz. Bir de bu sene yağışlar fazla olduğu için ürünler de ucuzladı. Bilhassa domates gibi sebzeler ucuzladı. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de kapak üreten 3 tane fabrika var. 2 tanesi yurt dışına çalışıyor. 1 tanesi ülke içine çalıştığı için sıkıntımız bundan kaynaklanıyor. Biz de bu yüzden kapağıyla beraber kavanozu da getirdik. Beraber satıyoruz. Günde 150-200 kişi gelip kavanoz kapağı soruyor. Biz de mecburen ‘Yok’ diyoruz. Müşterilerimiz geri gidiyor.”





