Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent'ten Neslican’ın ailesine taziye ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Haluk Levent, sakinleştiricilerle ayakta durabilen Neslican Tay'ın anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundular.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Dün hayata gözlerini yuman Sevgili Neslican Tay’ın anne ve babasını ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Onun gülümseyen yüzüyle verdiği hayat mücadelesi artık hepimizin zihninde. Rize’de son yolculuğuna uğurlanacak Neslican kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

DESTEK MESAJI

İmamoğlu, Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı dönemde Twitter'dan destek mesajı yayınlamıştı. Neslican'ın kendisi ile ilgili attığı Tweet'i alıntılayan İmamoğlu, "Neslican, güzel kızım. Daha önce başardın, yine başaracaksın. Dualarımız seninle'' paylaşımında bulunmuştu.

Neslican, güzel kızım. Daha önce başardın, yine başaracaksın ve biz seninle o müzik dinletisine birlikte gideceğiz söz. Kanser değil, sen güçlüsün. Dualarımız seninle. https://t.co/uQUIW8Neay — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 16, 2019

NESLİHAN TAY'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Neslican Tay’ın cenazesi 21 Eylül Pazar günü Rize’de merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.