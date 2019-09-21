Turhan Selçuk; söz kullanmadan okunan çizgileriyle yurttaşların sözcüsü oldu

Cumhuriyet Gazetesi çizerlerinden usta karikatür sanatçısı Turhan Selçuk adına Milas Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl yarışmaya 48 farklı ülkeden 435 karikatürist 1687 karikatür ile katıldı. Yarışmanın birincisi Saman Torabi, ikincisi Javad Takjoo ve üçüncüsü Muhittin Köroğlu’na ödülleri verildi. Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü’nü kazanan Seyran Caferli de ödülünü aldı. Tarihi Çöllüoğlu Hanı içerisinde yoğun bir katılım eşliğinde düzenlenen törene, çok sayıda isim katıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi, 13:14

Turhan Selçuk’un yaşamı çizgiye adanmış bir ömürdü. Yalnız çizgiye değil, insanı insan yapan değerlere adanmış bir yaşam. Karikatür sözcüğünden çok daha geniş alanlara ve anlamlara uzanan bir çizgi sanatı. Turhan Selçuk’un çizgilerinin amacı, Dünyayı değiştirmek. Daha güzel, daha eşit, daha demokratik bir dünya. Savaşsız sömürüsüz bir dünya yaratma çabası.

Karikatür güldüren, düşündüren, eğiten ve insanı özeleştiriye davet eden sanat dallarının başında yer alıyor. Turhan Selçuk, zarif ve sağlam çizgileriyle, yalın anlatımıyla, söz kullanmadan okunan çizgileriyle halkın sözcüsü olmuş, tüm insanlık hallerine ayna tutan bir çizerdi. O, çizgileriyle evrensel dili yakalayarak belleklerde silinmeyen izler bıraktı. Cumhuriyet değerlerini genç nesillere aktaran bir görev üstlendi.

Cumhuriyet Gazetesi çizeri Kamil Masaracı, Turhan Selçuk’u ve onun çizgi ustalığını Cumhuriyet TV’den Serhat Doğan’a anlattı.

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