Turhan Selçuk; söz kullanmadan okunan çizgileriyle yurttaşların sözcüsü oldu

Turhan Selçuk’un yaşamı çizgiye adanmış bir ömürdü. Yalnız çizgiye değil, insanı insan yapan değerlere adanmış bir yaşam. Karikatür sözcüğünden çok daha geniş alanlara ve anlamlara uzanan bir çizgi sanatı. Turhan Selçuk’un çizgilerinin amacı, Dünyayı değiştirmek. Daha güzel, daha eşit, daha demokratik bir dünya. Savaşsız sömürüsüz bir dünya yaratma çabası.

Karikatür güldüren, düşündüren, eğiten ve insanı özeleştiriye davet eden sanat dallarının başında yer alıyor. Turhan Selçuk, zarif ve sağlam çizgileriyle, yalın anlatımıyla, söz kullanmadan okunan çizgileriyle halkın sözcüsü olmuş, tüm insanlık hallerine ayna tutan bir çizerdi. O, çizgileriyle evrensel dili yakalayarak belleklerde silinmeyen izler bıraktı. Cumhuriyet değerlerini genç nesillere aktaran bir görev üstlendi.

Cumhuriyet Gazetesi çizeri Kamil Masaracı, Turhan Selçuk’u ve onun çizgi ustalığını Cumhuriyet TV’den Serhat Doğan’a anlattı.