Toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli yazarlarından Orhan Kemal 105 yaşında

Türk edebiyatının kilometre taşlarından biri olan yazar Orhan Kemal 105 yaşında...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi, 13:20

Orhan Kemal’in 105’inci yaşı, Cihangir’de bulunan Orhan Kemal Müzesi’nde dostları, sanatçılar ve okurları tarafından kutlandı.

Toplumcu gerçekçi edebiyat denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Orhan Kemal’in kitapları ve özel eşyaları İstanbul Cihangir’de bulunan Orhan Kemal Müzesi’nde sergileniyor. Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Cumhuriyet Tv’ye yaptığı açıklamada “Müzesinde onun eşyalarıyla ve anılarıyla şu an birlikteyiz. İnanıyorum ki o da burada, okurlarıyla, onu seven ve değerini bilen kişilerle birlikte." diye konuştu. Orhan Kemal’i kitaplarının dışında da tanımak isteyenler için Müze okurlarını bekliyor.

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Orhan Kemal