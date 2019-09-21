Cumhuriyet Pazar bu hafta yine dopdolu...

Cumhuriyet Pazar'da bu hafta Sumru Yavrucuk ile geçen Cuma günü gösterime giren 'Annem' filmini, anne olmayı, erkek şiddetini konuştuk. Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini yaptığı filmde, Yavrucuk kızı için her türlü zorluğu aşan fedakar bir anneyi oynuyor...

Emrah Kolukısa çizer Erdil Yaşaroğlu ile 'Oyun' adlı heykel sergisini konuştu.

Alman Tıp Ödülü’nü kazanan Dr. Dilek Gürsoy, yapay kalp konusundaki çalışmalarını Sibel Bahçetepe'ye anlatti.

Enver Aysever'in Kurşunkalem'inde bu hafta Charles Darwin'in dönüşümü var.

Mustafa K.Erdemol, Tarsus'tan Aratos dergisiyle yurda yayılan felsefe bulusmalarını yazdı.

Figen Atalay ise ödev yapmayan çocuğa yaklaşımın nasıl olması gerektiğini ele aldı.

Mine Esen, Kastamonu'da bu hafta başlayacak gastronomi festivali Kastrofest'i yazdi.

Vecdi Seviğ, Füsun Saka, Öznur Oğraş Çolak, Deniz Ülkütekin, Orhun Atmış, Alper İzbul, Lalehan Utkan, Zırmanşet’in çizeri Zafer Temoçin ile Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu...