Cumartesi Anneleri 756. hafta: Abdülmecit Baskın için adalet istediler

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda yurttaşın destek verdiği eylemde basın açıklamasını okuyan İHD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon adına Sebla Arcan "İçinde Abdülmecit Baskın’ın da bulunduğu 1993-96 yılları arasında gözaltında kaybedilen veya infaz edilen 19 kişiye ilişkin yürütülen Ankara JİTEM Davası’nın 22. duruşması dün (önceki gün) gerçekleşti. Yargının asıl işlevi suç işleyenlerin yargılanıp, cezalandırılması ve adaletin yerine getirilmesidir. Ankara JİTEM Davası inkarın, sanıkları aklamanın, cezasızlığın bir parçası olmasın” diye konuştu.

Sıddık Güler bırakılsın

İHD İstanbul Şubesi Hapishanelere Komisyonu tarafından cezavindeki hasta mahpusların durumuna dikkat çekimek amacıyla gerçekleştirilen 391. F Oturması’nda bu hafta 80 yaşındaki hasta tutuklu Sıddık Güler’in serbest bırakılması istendi.