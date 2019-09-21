Yeni Şafak'ın kullandığı arazi İBB'ye ait çıktı! "Neyin karşılığında verildi?"

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) 25 yıllık yönetiminin sona ermesinin ardından israf haberleri gelmeye devam ediyor. İBB kaynakları, iktidara yakın medya kuruluşlarına adeta seferber edilmiş. Günboyu'nun aktardığı habere göre, Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesinin Topkapı’daki binasının otoparkı olarak kullanılan arazinin İBB’ye ait olduğu ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla araziye İSPARK işletmesi kuruldu.

''İBRETİ ALEM İÇİN TAZMİNAT DAVASI AÇILMALI''

Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ''İBB’ait arazi neyin karşılığında Yeni Şafak Gazetesine verilmiş? Arada bir sözleşme yoksa;Geriye yönelik tazminat/ecrimsil istenmeli...Yaptıkları yanına kar kalmamalı @istanbulbld şayet sözleşme göstermelik yapılmış ise tazminat davasını ilgililere karşı ibreti alem için açılmalı'' ifadelerini kullandı.