Başsavcılıktan "Demirtaş ve Yüksekdağ" açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın daha önceden başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan tutuklandıkları" yönünde haberler yapıldığını belirterek, konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/189 Esas Sayılı dosyası kapsamında Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme (TCK 214/1, 218), 2911 Sayılı Yasanın 32. Maddesi, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme (TCK 314/1) maddelerine konu suçlardan yargılandığı belirtildi.
Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun ise Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/159 Esas Sayılı dosyası kapsamında Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme (TCK 214/1), 2911 Sayılı Yasaya Muhalefet, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme (TCK 314/1) maddelerine konu suçlardan yargılandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
"Yukarıda da açıklandığı üzere, her iki şüphelinin dosyamız kapsamında tutuklanmış oldukları suçlar ile yukarıda mahkemeleri ve esas numaraları belirtilen dosyalardaki yargılama konusu suçların ve suça konu fiillerin tamamen farklı olduğu hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur."