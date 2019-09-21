İlk eşini öldürüp 16 yıl yattı; ikinci eşini de öldürdü, 5 yıl sonra yakalandı

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın (69) Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Zanlı, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.
Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.