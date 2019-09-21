İlk eşini öldürüp 16 yıl yattı; ikinci eşini de öldürdü, 5 yıl sonra yakalandı

İlk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapiste kalan, çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşini de 5 yıl önce baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.